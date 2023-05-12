Uğur Işılak - Safın Belli Olsun sözleri! 'Safın Belli Olsun' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Uğur Işılak'ın yeni parçası Safın Belli Olsun, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Safın Belli Olsun sözleri nelerdir? Safın Belli Olsun şarkı sözleri sizlerle...
Uğur Işılak - Safın Belli Olsun şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Eserin söz ve müziği Uğur Işılak'a aittir.
SAFIN BELLİ OLSUN SÖZLERİ
Bir yol ayrımındayız
Safın belli olsun
Doğrunun yanındayız
Safın belli olsun
***
Meydanlara indiler
Küresel efendiler
Gereken cevabı ver
Safın belli olsun
***
Önce düşün, biraz dur
Arayan elbet bulur
Yiğit yiğitle olur
Safın belli olsun
***
Dağdan medet umanlar
Tanıyorsun kim bunlar
Yanmasın körpe canlar
Safın belli olsun
***
Duysun dünya seslen de
Heybetin yok aslanda
Ay Yıldıza yaslan da
Safın belli olsun
***
Duruşumuz budur de
Darbeciye kudur de
Emperyalizme dur de
Safın belli olsun
***
Kulak asma her şeye
Mevzu yok sen-ben diye
Söz konusu Türkiye
Safın belli olsun
***
90'ları özleme
Sızım sızım sızlama
Aynı filmi izleme
Safın belli olsun
***
Dağdan medet umanlar
Tanıyorsun kim bunlar
Yanmasın körpe canlar
Safın belli olsun
***
Duysun dünya seslen de
Heybetin yok aslanda
Ay Yıldıza yaslan da
Safın belli olsun
***
Kimi gönlünü açar
Kimi ikilik saçar
Her kuş cinsiyle uçar
Safın belli olsun
***
Hizmet mi hezimet mi
Boş laf mı meziyet mi
F16, Hür Jet mi
Safın belli olsun
***
Batıl belli, Hak belli
Ne ararsan bak belli
Kara belli, ak belli
Safın belli olsun
***
Dağdan medet umanlar
Tanıyorsun kim bunlar
Yanmasın körpe canlar
Safın belli olsun
***
Duysun dünya seslen de
Heybetin yok aslanda
Ay Yıldıza yaslan da
Safın belli olsun