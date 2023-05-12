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Uğur Işılak - Safın Belli Olsun sözleri! 'Safın Belli Olsun' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Uğur Işılak - Safın Belli Olsun sözleri! 'Safın Belli Olsun' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Gündem Haberleri

Uğur Işılak'ın yeni parçası Safın Belli Olsun, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Safın Belli Olsun sözleri nelerdir? Safın Belli Olsun şarkı sözleri sizlerle...

Uğur Işılak - Safın Belli Olsun şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Eserin söz ve müziği Uğur Işılak'a aittir.

SAFIN BELLİ OLSUN SÖZLERİ

Bir yol ayrımındayız

Safın belli olsun

Doğrunun yanındayız

Safın belli olsun

***

Meydanlara indiler

Küresel efendiler

Gereken cevabı ver

Safın belli olsun

***

Önce düşün, biraz dur

Arayan elbet bulur

Yiğit yiğitle olur

Safın belli olsun

***

Dağdan medet umanlar

Tanıyorsun kim bunlar

Yanmasın körpe canlar

Safın belli olsun

***

Duysun dünya seslen de

Heybetin yok aslanda

Ay Yıldıza yaslan da

Safın belli olsun

***

Duruşumuz budur de

Darbeciye kudur de

Emperyalizme dur de

Safın belli olsun

***

Kulak asma her şeye

Mevzu yok sen-ben diye

Söz konusu Türkiye

Safın belli olsun

***

90'ları özleme

Sızım sızım sızlama

Aynı filmi izleme

Safın belli olsun

***

Dağdan medet umanlar

Tanıyorsun kim bunlar

Yanmasın körpe canlar

Safın belli olsun

***

Duysun dünya seslen de

Heybetin yok aslanda

Ay Yıldıza yaslan da

Safın belli olsun

***

Kimi gönlünü açar

Kimi ikilik saçar

Her kuş cinsiyle uçar

Safın belli olsun

***

Hizmet mi hezimet mi

Boş laf mı meziyet mi

F16, Hür Jet mi

Safın belli olsun

***

Batıl belli, Hak belli

Ne ararsan bak belli

Kara belli, ak belli

Safın belli olsun

***

Dağdan medet umanlar

Tanıyorsun kim bunlar

Yanmasın körpe canlar

Safın belli olsun

***

Duysun dünya seslen de

Heybetin yok aslanda

Ay Yıldıza yaslan da

Safın belli olsun

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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