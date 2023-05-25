Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Uğur Işılak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Uğur Işılak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Uğur Işılak kimdir? Uğur Işılak kaç yaşında, nereli? Uğur Işılak hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Uğur Işılak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Uğur Işılak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Uğur Işılak kimdir? Uğur Işılak kaç yaşında, nereli? Uğur Işılak hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

UĞUR IŞILAK KİMDİR?

Uğur Işılak (d. 15 Kasım 1971; Velbert, Almanya), Türk ses sanatçısı, besteci, şair, sunucu. 15 Kasım 1971'de Almanya Neviges'te doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Arife'dir. Aslen Şereflikoçhisarlıdır. Daha sonra ailesiyle birlikte Gelsenkirchen şehrine taşındı.

Sekiz yaşlarında ilk şiirlerini yazmaya başladı. On iki yaşlarında ağabeyi Abdullah Işılak'tan, bağlama dersleri aldı. On üç yaşında şiirlerini bestelemeye başladı. İlk, orta ve lise tahsilini Almanya'da tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim görse de bu okulu tamamlamadı.

Müzikal kariyeri

1987'de çalışmalarına başladı, Avrupa'nın muhtelif yerlerinde konserler verdi. 1990'da Almanya'da kendine ait ses kayıt stüdyosu kurarak aranje ve tonmaisterlik yaptı. İlk solo albümü Vatanın Kurbanıyım 1988'de çıktı. 2002'de Ben Ağlarsam Kıyamet Kopar, 2012'de "Üstad" albümünü yayımladı. 1998'de İstanbul'da 'Divan Müzik' şirketini kurdu.

2001'de "Yıldırım Gibi" adlı albümünün promosyonuna paralel olarak sekiz hafta Kanal 7'de "Uğur Işılak'la Ozanca, 2008 ilâ 2010 arasında ATV'de Uğur Işılak'la Yıldırım Gibi programlarını hazırlayıp sundu. Daha sonra Söz Pazarı ve TRT Haber kanalında Serdar Tuncer'le birlikte "Yeni Şeyler Söylemek Lazım" ve 360'ta Sözü Yormadan isimli programlar yaptı. Halen TRT Müzik'te Miras adlı programı yapmaktadır.

2002'de"Haydi Anadolu", 2008'de "Her şey Türkiye İçin", 2014'de "İnandık Hakka", "Dombra" ve 2015'de "Söyle Var mısın" eserlerini AKP'nin seçim şarkısı olarak hazırlamıştır. Ayrıca 2002 yılında Ak Parti'nin yurt gezilerinde kullandığı "Haydi Anadolu" türküsünün söz yazarı ve bestecisidir.

Siyasal kariyeri

Haziran 2015 Türkiye genel seçiminde AK Parti'den İstanbul 3. bölge milletvekili seçildi. Kasım 2015'te tekrarlanan Türkiye genel seçimlerinde milletvekili adayı olmadı.