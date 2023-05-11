Uğur Işılak aday mı? 2023 Uğur Işılak nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Uğur Işılak aday mı? 2023 Uğur Işılak milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Uğur Işılak aday mı? 2023 Uğur Işılak milletvekili adayı mı? İşte detaylar...