Uğur İbrahim Altay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, partisi ne? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Uğur İbrahim Altay geliyor. Peki, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, hangi partiden, doğum tarihi kaç, evli mi, eşi kimdir? Uğur İbrahim Altay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde...

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UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

Uğur İbrahim Altay (d. 5 Aralık 1974, Konya, Türkiye), Türk siyasetçi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Eş Başkanı.

Hayatı

1974 yılında Konya'da doğdu. İlköğrenimi 1985 yılında Selçuk İlkokulu'nda, ortaöğrenimini 1988 yılında Mevlana Ortaokulu'nda ve lise öğrenimini ise 1991 yılında Konya Gazi Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 1 yıl boyunca proje mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında yedek subay olarak Şırnak'ta askerlik görevini yerine getirdi.

2004 ve 2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.

Siyasi kariyeri

29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde AK Parti'den Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 30 Mart 2014 mahalli seçimleriyle aynı partiden 2. kez Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Tahir Akyürek'in milletvekili seçilmesinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 31 Mart 2019 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı adayı olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Halen bu görevini sürdürmektedir.