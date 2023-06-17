Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığına dair yaptığı açıklamalar ile gündemde yer almakta olan Uğur Dündar Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı mı? Sorusuna yanıt verdi. Peki, Uğur Dündar Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı mı? Uğur Dündar Divan Kurulu başkanlığını neden bıraktı?

Fenerbahçe'de divan kurulu başkanı Uğur Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Uğur Dündar Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı mı? Sorusuna yanıt verdi. Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı. Dündar yaptığı açıklamada merak edilenleri yanıtladı. Peki, Uğur Dündar Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktı mı? Uğur Dündar Divan Kurulu başkanlığını neden bıraktı?

UĞUR DÜNDAR FENERBAHÇE DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINI BIRAKTI MI?

Uğur Dündar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bir Cumhuriyet sevdalısı olarak hayatım boyunca Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerledim. Fenerbahçe'ye de köklerini Kuvayı Milliye'den aldığı için gönül verdim. Doğru bildiğim yolda ilerlerken ağır bedeller ödedim, ama yılmadım.12 yıldır ana akım televizyonlarda çalıştırılmadım.

Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da Cumhuriyetin Feneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim." ifadelerini kullandı.