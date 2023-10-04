ŞOK Marketlerin CEO'su Uğur Demirel kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Uğur Demirel kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılırken Uğur Demirel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Uğur Demirel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Uğur Demirel'in biyografisi!

Uğur Demirel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İş insanı Uğur Demirel'in biyografisi ve hayatı merak ediliyor. ŞOK Marketlerin CEO'su olan Uğur Demirel kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Uğur Demirel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Uğur Demirel'in biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

UĞUR DEMİREL KİMDİR?

Uğur Demirel ŞOK Marketlerin CEO'sudur. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Uğur Demirel'in Instagram hesabı "ud_ugurdemirel" 11 binden fazla takipçisi bulunuyor.