Spor Toto Süper Lig'de liderliğini koruyan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı başladı. Sarı-kırmızılıların Demir Grup Sivasspor'un oyuncusu Uğur Çiftçi ile anlaştığı öğrenildi. Peki, Uğur Çiftçi kimdir? Uğur Çiftçi hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne?

Galatasaray ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaştı. Galatasaray, 30 yaşındaki deneyimli sol bek için Sivasspor'la 600 bin Euro + Emre Taşdemir karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Uğur Çiftçi kimdir? Uğur Çiftçi hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne?

UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Mayıs 1992

(30 yıl yaşında)

Sivas,

Eşi: Aybüke Çiftçi (e. 2014)

Kilo: 72 kg

Şu andaki takımı: Sivasspor (#3 / Defans)

Boy: 1,8 m

Uğur Çiftçi (d. 4 Mayıs 1992, Sivas) Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un sözleşmeli futbolcusudur.

2011-12 sezonunda 3. Lig ekiplerinden Hacettepe'da kiralık futbolcu statüsünde forma giymektedir. 2013-2014 sezonu başında tekrar Gençlerbirliği kadrosuna dahil edilmiştir.

Futbolculuk kariyeri

Kulüp takımları kariyeri

Futbola Gençlerbirliği altyapısına başladı ve 2010 senesinde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma yükseldi 2011-12 sezonunda oyun tecrübesi edinebilmesi için bir sezonluğuna Gençlerbirliği'nin ara takımı olan Hacettepe'ye kiralandı. Hacettepe için ilk resmî karşılaşmasına 28 Ağustos 2011 tarihinde Manavgat Evrensekispor'a karşı oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıktı. 2013-14 sezonunda tekrar Gençlerbirliği'ne alınan Uğur, as takımla ilk Süper Lig maçını Akhisar Belediyespor karşısında oynadı.