Uğur Çiftçi'nin Galatasaray ile adı geçiyordu. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili yöneltilen soruya cevap verdi. Peki Uğur Çiftçi Galatasaray'a mı gidecek? Uğur Çiftçi GS'ye transfer olacak mı?

Uğur Çiftçi Galatasaray'a mı gidecek? Uğur Çiftçi'nin Galatasaray ile adı geçiyordu. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili yöneltilen soruya cevap verdi. Peki Uğur Çiftçi Galatasaray'a mı gidecek? Uğur Çiftçi GS'ye transfer olacak mı? İşte detaylar...

UĞUR ÇİFTÇİ GALATASARAY'A MI GİDECEK?



Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili yöneltilen soruya cevap verdi. Çalımbay, "Uğur'u Galatasaray'a vermeyeceğiz" dedi.

"SOL BEK ALIRSAK OLUR"

Galatasaray'ın talip olduğu Uğur Çiftçi'ye ihtiyaçları olduklarını belirten Rıza Çalımbay, "Şu anda Uğur'u Galatasaray'a vermeyeceğiz. Sol bek alındığı takdirde belki önü açılabilir. Eksiklerimiz var, almamız gereken oyuncular var. Gerekli transferleri yaparsak Avrupa, lig ve Türkiye Kupası'nda iyi yerlere geleceğiz" dedi.