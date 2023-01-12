Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla beraber futbolseverler transferleri yakından takip ediyor. Sivasspor'un oyuncusu olan Uğur Çiftçi'nin hangi takıma gideceği ise merak konusu oldu. Arama motorlarında Uğur Çiftçi Galatasaray'a mı geliyor? Uğur Çiftçi Galatasaray'a mı geldi? soruları aratıldı.

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini koruyan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı başladı. Sarı-kırmızılıların Demir Grup Sivasspor'un oyuncusu Uğur Çiftçi ile ilgilendiği öğrendildi. Futbolseverler ise Uğur Çiftçi Galatasaray'a mı geliyor? Uğur Çiftçi Galatasaray'a mı geldi? sorularını araştırdı.

UĞUR ÇİFTÇİ GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaştı. Galatasaray, 30 yaşındaki deneyimli sol bek için Sivasspor'la 600 bin Euro + Emre Taşdemir karşılığında prensip anlaşmasına vardı. beIN Sports'ta yer alan habere göre; Uğur Çiftçi için 1.5 milyon Euro isteyen Demir Grup Sivasspor ile görüşen Galatasaray, uzun pazarlıklar sonucunda 600 bin Euro ve Emre Taşdemir karşılığında anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılıların Uğur Çiftçi'yi transfer etmesinde Okan Buruk'un özel isteği ve raporunun önemli rol oynadığı öğrenildi. 30 yaşındaki deneyimli sol bek, 2018 yılında Gençlerbirliği'nden Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan tecrübeli futbolcu 1 asist yaptı.