Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Mulcar, mahalledeki bir duvar üzerinde, görüntüsüyle diğer örümceklerden farklı bir örümceği gördü. Gündeme gelen uğur böceği örümceği hakkında Uğur böceği örümceği öldürür mü? Uğur böceği örümceği nerede var? Uğur böceği örümceği nedir? aramaları yapıldı.

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UĞUR BÖCEĞİ ÖRÜMCEĞİ NEDİR?

Denizli'de zehirli örümcek türleri arasında yer alan "uğur böceği örümceği" görüldü. Örümceği mahalledeki bir duvar üzerinde gören Mulcar, "Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililere haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim" dedi.

Eresus sandaliatus, Eresidae familyasının Eresus cinsinden Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan zehirli bir örümcek türü. Erkeklerinin kırmızı karnının (opisthosoma ya da abdomen) üstü uğur böceği desenlidir ve ergin hâlde eylül başlarında görülürler. Cinsin diğer türleri gibi bu da morfolojik ve ekolojik açıdan oldukça muhafazakâr bir türdür. Erkekler uğur böceği desenli karnı (opisthosoma ya da abdomen) olduğu için oldukça çekici; dişiler ise tekdüze siyah bir görünüme sahiptir. Dişi 10–16 mm, erkek ise 6–9 mm uzunluğundadır.

Uğur Böceği Örümceği

UĞUR BÖCEĞİ ÖRÜMCEĞİ NEREDE VAR?

Yeraltı boru yuvalarda yaşar. Üstte yuva girişi çok daha geniş kribellum ipeğiyle kaplıdır. Erginleşmiş erkeklere eylül başlarında rastlanır ve gelecek yılın mayıs-haziran aylarında çiftleşmek için dişi aramaya başlar. Ana besinini kırkayak ve böcekler oluşturur. Avrupa'da İngiltere'den güney Norveç'te ve kuzey İtalya'ya kadar yayılım gösterir.

Türkiye'deki üç Eresus türünden biridir. Soy tehlikesi bulunduğundan Britanya IUCN Kırmızı Listesinde tehlikedeki türler kategrosinde değerlendirilir.

Uğur Böceği Örümceği

UĞUR BÖCEĞİ ÖRÜMCEĞİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Mulcar'ın yaptığı araştırmada uğur böceği örümceği olduğunu öğrendiği türün, dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığı belirtildi. Örümceğin fotoğrafını çeken Mulcar, internet üzerinden yaptığı aramada zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrendi.