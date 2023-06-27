Güldür Güldür Show oyuncusu olan Uğur Bilgin sevilerek takip ediliyor. Ekranlarda yer alan başarılı ismin özel hayatı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Uğur Bilgin nişanlandı mı? Uğur Bilgin sevgilisi kim?

Uğur Bilgin nişanlandı mı? Uğur Bilgin sevgilisi kim? soruları ünlü oyuncunun sevenleri tarafından araştırılıyor. Uzun yıllardır Güldür Güldür Show'da yer alan başarılı oyuncu Uğur Bilgin'in gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi merak ediliyor. Peki, Uğur Bilgin nişanlandı mı? Uğur Bilgin sevgilisi kim?

UĞUR BİLGİN NİŞANLANDI MI?

Uzun yıllardır Güldür Güldür Show'da yer alan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı. Nişan töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, bugünün tarihini attı.

ROL ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

42 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisiyle nişan pastasını keserken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "27.06.2023" notunu yazıp yüzük ve dua emojisi koydu. Uğur Bilgin'in nişanlısının adını yazmaması da dikkat çekti. Bilgin'in paylaşımına Ecem Erkek, Doğa Rutkay Kamal, Ali Sunal, Onur Buldu, Aylin Kontente, Burak Altay, Rıza Kocaoğlu, Gonca Vuslateri, Sarp Apak ve Can Bonomo gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.