Uğur Bilgin ilk sinema deneyimini Organize İşler filmiyle yaşamıştır. Güldür Güldür Show ile adından söz ettiren Uğur Bilgin kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Uğur Bilgin kimdir? Uğur Bilgin kaç yaşında, nereli? Uğur Bilgin İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Uğur Bilgin, Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu'na katılan Bilgin, tiyatro üzerine eğitim görmek istemiş ama ailesi izin vermediği için okulu bitince 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümüne girmiş ve buradan da başarılı şekilde mezun olmuştur. Burada Onur Buldu'yla sınıf arkadaşıydı. BKM tarafından düzenlenen Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı TV dizisinde yer alan oyuncu, aynı zamanda Sinan Çetin yönetimindeki Kağıt adlı sinema filminde de rol almıştır. Bunun yanı sıra günlük yaşantıdaki her çeşit konuyu alarak komediye çeviren Güldür Güldür adlı Show programında da yer alan Uğur Bilgin; Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul, Özge Borak, Aylin Kontente gibi oldukça başarılı isimlerle sahne almıştır.

Yılmaz Aslantürk'ün Otisabi adlı çizgi romanından uyarlanan ve 2013 yılında "Otisabi" dizi filmi önce Uğur Bilgin'in başrolde olduğu bir kadro ile çekmeye başladıktan sonra kadro değiştirildi ve Tim Seyfi'nin başrolde olduğu bir kadro ile film çekildi. Filmin kadrosunda¸ Ali Erkazan, Atilla Pekdemir, Özgür Emre Yıldırım gibi oyuncular vardır. Dizi; "Sinema TV" ekranlarında 13 dakikalık 13 bölüm olarak oynadı. 2016 yılı 16 Ocak'ta vizyona giren "Dedemin Fişi" adlı komedi sinema filminde Özge Borak, Alper Kul, Doğa Rutkay, İrem Sak, Ali Sunal, Erdem Yener, Onur Atilla, Şükran Ovalı, Meltem Yılmazkaya, Özlem Tokaslan, Ayşen Gruda ve Zeynep Kankonde rol alırken, Uğur Bilgin de bu filmde oynamıştır.