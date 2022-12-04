Uğur Aslan eşi Sema Ergenekon kimdir? Sema Ergenekon hastalığı neydi, kanser miydi?
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Altın Kelebek ödüllerinde en iyi senarist ödülünü kazanan Sema Ergekon hastalığı neydi, kanser mi merak ediliyor. Uğur Aslan eşi Sema Ergenekon kimdir, kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Uğur Aslan eşi Sema Ergenekon kimdir? Sema Ergenekon hastalığı neydi, kanser miydi? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Uğur Aslan eşi Sema Ergenekon kimdir? Sema Ergenekon hastalığı neydi, kanser miydi?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon, Altın Kelebek ödüllerinde en iyi senarist ödülünü kazandı. Ödül konuşması sırasında Sema Ergenekon göğüs kanserini yendiğini sevenleri ile paylaştı.
Sema Ergenekon (d. 9 Nisan 1977, Ankara) Türk senaryo yazarı ve yapımcıdır.
2014 yılında 41. Altın Kelebek Ödülleri'nde Karadayı dizisinin senaryosunu birlikte kaleme aldıkları Eylem Canpolat ile birlikte En İyi Senarist Ödülü kazanmıştır.
9 Şubat 1972 Hatay kumlu doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur.
Uğur Aslan doğum tarihi : 9 Şubat 1972
Uğur Aslan kaç yaşında : 49 yaşında
Uğur Aslan nereli : Hatay
Uğur Aslan mesleği ne : Dizi, Sinema, Tiyatro oyuncusu
ROL ALDIĞI DİZİLER
2021 Yargı -
2020 Çukur - Emir Varol
2019 Kuruluş Osman
2017 Siyah Beyaz Ask
2017-2018 Kara Sevda
2014 -2015 Karadayı
2013 Kayıp
2010-2012 Yer Gök Aşk
2009 Aile Reisi
2008 Derdest
2005 Gümüş
2005 Ofis İşi
2005 Kale İçi
ROL ALDIĞI FİLMLER
Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım
Zahir
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Keşanlı Ali Destanı
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım
Muhbir
Azizname
Şahları da Vururlar
Bir Şehnaz Oyun
Kısasa Kısas
Hamlet
Macbeth
Antigone
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