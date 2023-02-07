Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde depremi Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki, Uğur Aslan ailesi kurtuldu mu? Uğur Aslan ailesi enkazda mı?

Hatay'da yaşayan abisi, yengesi ve yeğenlerinin saatlerdir enkaz altında olduğunu söyleyen oyuncu Uğur Aslan, umutlarını kestiklerini söyleyerek yardım çağrısında bulundu. Sevilen oyuncunun zor anları ise yürekleri yaktı. Peki, Uğur Aslan ailesi kurtuldu mu? Uğur Aslan ailesi enkazda mı?

UĞUR ASLAN AİLESİ KURTULDU MU?

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Uğur Aslan, Hatay'da meydana gelen depremde abisi, yengesi ve yeğenlerinin göçük altında olduğunu söyleyerek yardım istedi. Yayınladığı videoda bölgeye gerekli yardımların ulaşamadığını söyleyen oyuncu, "Ailemi kaybetmiş olarak sayıyoruz" dedi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak enkaz altındaki ailesiyle ilgili bilgi veren oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Çok kötü bir gün geçiriyoruz. Hatay'la ilgili çok soru işareti var. Abim, yengem ve yeğenlerim maalesef göçük altında. Biz onları artık kaybetmiş olarak sayıyoruz. Onlara müdahale edecek bir süreç çalışmadı. Orada oluşan bir takım hasarlardan dolayı olduğu söyleniyor. Sayın valimiz yardım gidebilmesi için altyapı da sorunlar olduğunu söyledi. Tek temennim hızlı müdahale edilmesi. En azından kalanlar için... Herkes sağlığına kavuşur diye bir temennide bulunmak dışında bir şey söyleyemiyorum.

Yeğenlerimle nadir olarak iletişim kurabiliyorum. Ailemden aldığım bilgilere göre; insanların bir kısmı kendi çabalarıyla kurtulmuş, yakınlarını kurtarmış. Durum çok kötü. Kurduğumuz bağlantılarla battaniye ve gıda desteği ulaştırmaya çalıştık. Polat Yağcı da bölgeye tır mutfağı kurarak bir süre yemek vermek istedi. Hatay'da ciddi şekilde yardıma ihtiyaç var. Lütfen destek olun. Diyecek bir şey bulamıyorum. Çok zor bir süreçten geçiyorum. Bu hepimizin sınavı. Umarım hepimiz bu sınavdan başarıyla çıkarız."