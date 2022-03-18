Uğur Akkuş kimdir? Uğur Akkuş mesleği ne, kaç yaşında? - Haberler

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Uğur Akkuş kimdir? Uğur Akkuş mesleği ne, kaç yaşında?

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Uğur Akkuş kimdir? Uğur Akkuş mesleği ne, kaç yaşında?

2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, maddi olarak yaşadıkları zor günler sonrası boşanma kararı aldı. Peki, Uğur Akkuş mesleği ne, kaç yaşında? Uğur Akkuş kimdir?

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 3 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın boşanma kararı almalarının ardından sosyal medya hesabından Akkuş soyadını kaldırdı. Uğur Akkuşkimdir? Uğur Akkuş mesleği ne, kaç yaşında?

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1981

(41 yaşında),

Mardin, Türkiye

Dede Halil İbrahim Akkuş' un büyük dedeleri Semerkant'ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu'ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide'dir. Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türk bir babanın oğlu olarak Mardin'de dünyaya gelmiştir. Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.

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Uğur Akkuş, Gündem, Magazin, Haberler

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