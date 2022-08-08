İstanbul 1. Bölge'den Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem üyeliğine seçildi. Bu tarihten sonra sırasıyla Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyesi olan Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras kaç yaşında, nereli? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir?

Türk siyasetçi ve akademisyen olan Ufuk Uras'ın hayatı merak ediyor. Peki, Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras kaç yaşında, nereli? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UFUK URAS KİMDİR?

Mehmet Ufuk Uras (d. 4 Ocak 1959, Üsküdar), Türk siyasetçi ve akademisyen.

1996 yılında ÖDP'nin kurucu genel başkanı oldu ve 5 dönem, 10 yıla yakın süre genel başkanlık yaptı. 2007 genel seçimlerine bağımsız aday olarak katıldı ve İstanbul 1. Bölge'den Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem üyeliğine seçildi. Bu tarihten sonra sırasıyla Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyesi oldu.

YAŞAMI

İstanbul'un Üsküdar doğumludur. Baba tarafı Sivas'ın Divriği ilçesinden, anne tarafı ise Balkan Savaşları döneminde Bulgaristan'ın Varna şehrinden göç etmiştir.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Milletvekili seçilene kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yardımcı doçent doktor olarak görev yaptı.

İktisat Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği, İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti (İFMC), ÖES genel başkanlığı yaptı. "ÖDP Söyleşileri", "İdeolojilerin Sonu mu?" (Marksist Araştırmaları Destek Ödülü), "Sezgiciliğin Sonu mu?", "Başka Bir Siyaset Mümkün", "Kurtuluş Savaşında Sol", "Siyaset Yazıları" ve "Alternatif Siyaset Arayışları" "Sokaktan Parlamentoya" "Söz Meclisten Dışarı" "Meclis Notları" ve Velhasıl adlarında on bir kitabı bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 25 yıl görev yapan Ufuk Uras, 2007 yılında milletvekili seçilince üniversitedeki görevinden ayrıldı. 2017 yılında emekli öğretim üyelerinin üniversiteye dönebileceğine yönelik çıkan yasa uygulanmayınca, dava açtı. 2019'da mahkeme kararıyla döndüğü fakültedeki görevinde siyaset bilimi dersleri vermeye devam etmektedir.

SİYASİ KARİYERİ

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu. 17 Haziran 2007 günü Haydarpaşa'da, adaylığıyla ilgili yaptığı basın açıklaması sırasında, Gençay Gürsoy, Genco Erkal, Şanar Yurdatapan, Zeynep Tanbay ve Kerem Kabadayı gibi isimler de kendisine destek verdi. Seçimde 81 bin 486 oy alarak İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili seçildi.

1 Ağustos 2007 tarihinde ÖDP'ye tekrar asil üye olarak kabul edildi ve11 Şubat 2008'de yapılan 5. Olağan Kongre'de tekrar Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel başkanlığına seçildi. 1 Şubat 2009 tarihinde yapılan kongrede Genel Başkanlık seçimini kaybederek yerini Hayri Kozanoğlu'na bıraktı.

17 Haziran 2009 tarihinde, partinin dar grupçu bir anlayışa kaydığı düşüncesi ve sol siyasetin daha geniş bir yelpazeye ulaşması gerektiği iddiasıyla, bir grup arkadaşıyla Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden istifa etti ve Eşitlik ve Demokrasi Partisi kuruluş sürecine katıldı. DTP'nin 19 kişiye düşüp TBMM'de grupsuz kalmasından sonra, Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini iddia ederek Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) grubuna katıldı. 2011 seçim sürecinde, Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne tekrar üye oldu.

Daha sonra, 25 Kasım 2012'de kurulan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin kurucuların arasında yer aldı ve parti meclisi üyeliği yaptı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Saadet Partisi'ne ve CHP'ye oy verdiğini belirtti. 8 Ekim 2019'da Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden istifa etti.