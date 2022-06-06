Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras kaç yaşında, nereli? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ufuk Uras hakkında araştırmalar yapılıyor. Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras kaç yaşında, nereli? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UFUK URAS KİMDİR?

Mehmet Ufuk Uras, 4 Ocak 1959'da İstanbul'da doğdu. Babasının adı Mustafa Hasip, annesinin adı Nevin'dir. Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı fakültede tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğini sürdürdü. İktisat Dergisi Yayın Yönetmenliği, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Başkanlığı, Öğretim Elemanları Sendikası Başkanlığı'nda bulundu. Yedi kitabının yanı sıra çok sayıda makalesi yayınlandı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi Kurucu Üyesi ve Eski Genel Başkanı. İyi düzeyde İngilizce bilen Uras, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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