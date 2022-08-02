Ufuk Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Ufuk Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Ufuk Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Ufuk Üniversitesi taban puanları....

UFUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Ufuk Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Ufuk Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

UFUK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli))

Hemşirelik (Burslu) (Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu))

Hemşirelik (Ücretli) (Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli))

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

UFUK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Ufuk Üniversitesi tarafından üniversite hakkında yayınlanan bilgiler şu şekildedir:

MİSYONUMUZ

Misyonumuz; hâlen yürütülmekte olan sağlık ve sosyal bilimler alanlarındaki eğitim faaliyetlerinde bilimsel bilginin ışığında araştıran, sorgulayan ve fikirlerini özgürce ifade eden, alanında yetkin ve yeterli, farklılıklara saygılı, doğaya duyarlı, küresel gelişmeleri takip eden ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler yetiştirmek, etik değerlere uygun olarak yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilime katkı sağlamak ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde kamuya hizmet sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Öğrencilerinin üniversite yaşamlarını "üst düzeyde, farklı ve geliştiren bir deneyim" olarak tarif ettiği, bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmaların niceliği ve niteliği sebebi ile işbirliğinin talep edildiği, gerçekleştirdiği hizmet sunumu ile yüksek memnuniyet yaratan, bu sebeplerle tüm paydaşları tarafından tercih edilen, dünyada tanınırlığını ve saygınlığını artırmış, değer üreten ve geleceğe yön veren seçkin bir üniversite olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Eğitimin yaşam boyu devamlılığını savunmak: Kurum, mesleki ve kişisel gelişime önem verir, bu konuda destekleyicidir. Ayrıca yaşam boyu öğrenmeyi önceleyen kurum, tüm paydaşlarına bu eğitim olanaklarını sunar.

Kalite kültürüne sahip olmak: Ufuk Üniversitesi, eğitim öğretim, araştırma ve hizmet sunumunda kaliteyi öncelikli kılar ve güvence altına alır.

Katılımcı olmak: Ortak paydası Ufuk Üniversitesi olan her türlü karar ve eylemde kurumun tüm çalışanları bilgi, birikim ve deneyimleri ile kuruma katkı sağlarlar.

Liyakata önem vermek: Ufuk Üniversitesinde akademik ve idari kadrolar oluşturulurken kişilerin yetkinlikleri ve yeterlilikleri önceliklidir.

Memnuniyet sağlamak: İç paydaşlarının kurumda bulunmaktan, çalışmaktan, eğitim almaktan en üst seviyede memnuniyet duyması ve doyum sağlaması; dış paydaşların kurumla iş yapmaktan, kurumdan hizmet almaktan memnun olması Ufuk Üniversitesi için önemli ve önceliklidir.

Saygılı olmak: Ufuk Üniversitesi insan haklarına, hukuka, özgür, akılcı, yenilikçi ve eleştirel düşünceye, etik ve ahlaki değerlere, doğaya ve çevreye saygılıdır.

Vefalı olmak: Ufuk Üniversitesi çalışanları kurucu vakfının işaret ettiği Ufuk Üniversitesi kuruluş felsefesini bilir, benimser ve sahip çıkar.