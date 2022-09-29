Dışişleri Bakanlığına bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Ufuk Ulutaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ufuk Ulutaş kimdir? Ufuk Ulutaş kaç yaşında, nereli? Ufuk Ulutaş hayatı ve biyografisi nedir?

TRT Haber ekranlarında Küresel Siyaset programında yer aldı ve Akşam gazetesinde yazmaktadır. Peki, Ufuk Ulutaş kimdir? Ufuk Ulutaş kaç yaşında, nereli? Ufuk Ulutaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UFUK ULUTAŞ KİMDİR?

Dışişleri Bakanlığına bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Ufuk Ulutaş, 1980 yılında Hatay İskenderun'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları İskenderun'da geçmiştir. Yaşantısını Ankara'da sürdürmektedir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olan Ufuk Ulutaş, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde, yüksek lisansını The Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümünde ve doktorasını Ankara YBU Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde İbranice ve Ortadoğu politikası dersleri almıştır.

2002-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi'nde çeşitli pozisyonlarda görev alan Dr. Ulutaş, bu süre zarfında Tarih Bölümünde araştırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak; Melton Yahudi Çalışmaları Merkezi'nde önce Samuel M. Melton ardından George M. & Renée K. Levine araştırmacısı olarak; Mershon Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nde ise araştırma asistanı olarak çalışmıştır.

2006-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi'nde dünya tarihi dersleri vermiştir. SETA Washington DC'nin Ortadoğu Program Koordinatörlüğünü yürütmüş, Mogadişu merkezli Heritage Institute for Policy Studies isimli düşünce kuruluşunun yönetim kurulunda yer almıştır.

2013-2018 yılları arasında SETA Vakfı'nda Dış Politika Direktörü olarak görev yapmış, aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dr. Ulutaş halen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Ortadoğu siyaseti ve tarihi, İsrail siyaseti ve Yahudi tarihi, Türk dış politikası ve ABD'nin Ortadoğu politikası üzerine çok sayıda akademik makale, kitap, kitap bölümü ve rapor kaleme almıştır. En son "The State of Savagery: ISIS in Syria" isimli kitabını yayınlayan Dr. Ulutaş, Perceptions dergisinin yayın kurulu üyesidir. Suriye, Filistin, İsrail ve devlet dışı şiddet kullanan aktörler üzerine yoğunlaşan akademik çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıca TRT Haber ekranlarında Küresel Siyaset programında yer aldı ve Akşam gazetesinde yazmaktadır.