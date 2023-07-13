Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede başrolü oynayan Ufuk Özkan, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Ufuk Özkan'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ufuk Özkan'ın son durumu araştırılmaktadır. Peki, Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl? Ufuk Özkan hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

UFUK ÖZKAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusunda bulunan Ufuk Özkan'ın bir sene önceki "Diyeti yanlış yaparak sadece meyve yedim. Karbonhidrat ve protein almayınca da bağışıklık sistemim çöktü. Sağlıkla ilgili bir problem yaşamadım" sözleri yeniden gündem oldu. Oyuncu için "Hastalık aylar önce sinyal vermiş" yorumları yapıldı.

UFUK ÖZKAN HASTALIĞI NEDİR?

Nisan ayında basın mensuplarıyla sohbet eden Ufuk Özkan, verdiği kilolarla ilgili "Proje için '5-6 kilo verebilir misin' dediler. Spor yapmayı sevmediğim için araştırarak Hollywood diyetini buldum. Adamlar adam akıllı yapıyor tabi ama ben bir süre sonra sadece meyve yemeye başladım. Karbonhidrat ve protein almayınca da bağışıklık sistemim çöktü. Çok daha hızlı kilo vermeye başladım. Daha sonra kilo almaya başladım yeniden. Sağlıkla ilgili bir problem yaşamadım" demişti. Şimdilerde karaciğer yetmezliği yaşayan oyuncunun bu sözleri yeniden gündeme gelirken sosyal medya kullanıcıları da "Hastalık sinyal vermiş" ve "Yanlış diyet yüzünden karaciğer yetmezliği yaşıyor" yorumları yaptı.