Ufuk Özkan neden bu kadar zayıfladı? ÜNLÜ OYUNCU SON HALİ! Ufuk Özkan iyileşti mi?

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan'ın siroza yakalandığı ve organ nakli için sıraya girdiği haberleri sevenlerini korkuttu. Özkan'ın son durumu ve hastalığının seyrini merak eden hayranları, ünlü oyuncunun neden bu kadar zayıfladığını araştırıyor. Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında detaylar haberimizde.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ufuk Özkan siroza yakalanmış ve organ nakli için sıraya girmişti. Sevenlerini korkutan haberin ardından ünlü oyuncunun son durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ufuk Özkan'ın hastalığındaki son durum araştırılmaktadır. Peki, Ufuk Özkan neden bu kadar zayıfladı? ÜNLÜ OYUNCUNUN SON HALİ! Ufuk Özkan iyileşti mi?Detaylar haberimizde...

UFUK ÖZKAN NEDEN BU KADAR ZAYIFLADI?

Geçtiğimiz haftalarda siroz teşhisi konan ünlü oyuncu, organ nakli için sıraya girmişti. Sağlık Bakanı'nın desteğiyle ilaç tedavisine başlayan oyuncunun organ nakli olmasına gerek kalmamıştı. Özkan sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada "Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam… En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam…" denilmişti.

UFUK ÖZKAN İYİLEŞTİ Mİ?

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ufuk Özkan siroza yakalanmış ve organ nakli için sıraya girmişti. Hastanedeki tedavisi olumlu sonuçlanan ve taburcu edilen oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan "Benim Güzel Ailem" dizisiyle ekranlara dönüyor.