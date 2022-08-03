Ekranların sevilen oyuncusu Ufuk Özkan, 17 yıl önce nikah masasına oturduğu Nazan Güneş ile dün tek celsede boşandı. Sessiz sedasız boşanan çift, fikir ayrılıkları yaşadığı için ayrılık kararı aldı. Peki, Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan boşandı mı? Ufuk Özkan kaç yaşında, nereli? Ufuk Özkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, (d. 11 Nisan 1975, Mannheim, Almanya), Çerkes asıllı Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.

Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

Vanilyalı İlişkiler : Asuman Çakır - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2009

Şahane Düğün : Robin Hawdon - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2007

Bu Oyun Başka Oyun : Ken Ludwig - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2006

Papaz Kaçtı : Phillip King - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2005

Ayşegül Hindistan'da - Tiyatro Kılçık - 2005

Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey-Cemal Reşit Rey - 2002

Sarı Pınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001