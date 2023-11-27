Ufuk Özkan'ın sevgilisi kim olduğu merak edilirken, oyuncu Ufuk Özkan'ın sevgilisi Sibel Osmanoğlu kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Geniş Aile dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene 17 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Peki, Ufuk Özkan'ın sevgilisi kim? Oyuncu Ufuk Özkan'ın sevgilisi Sibel Osmanoğlu kimdir?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan özel hayatıyla gündeme geliyor. Ufuk Özkan'ın sevgilisi kim ve Sibel Osmanoğlu kimdir, kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Ufuk Özkan'ın sevgilisi kim? Oyuncu Ufuk Özkan'ın sevgilisi Sibel Osmanoğlu kimdir? Detaylar haberimizdedir…

UFUK ÖZKAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Geçtiğimiz aylarda siroz hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan ve bir süre hastanede tedavi gören Ufuk Özkan, sağlığına kavuştu. Bir süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Özkan, Instagram hesabından yeni sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile pozunu yayınlayarak "İyi ki" notunu yazdı. Aşkını ilan eden oyuncu, paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi.