Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Hayranları sağlık durumuyla ilgili endişe duyuyor. Ufuk Özkan'ın hastalığı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Ufuk Özkan hasta mı, hastalığı nedir? Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir OğÖzkanlan ve Kalk Gidelim gibi sevilen projelerle adını geniş bir kitle duyuran başarılı oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada yer alan haberlerin ardından Ufuk Özkan'ın hastalığı merak konusu oldu. Peki, Ufuk Özkan hasta mı, hastalığı nedir? Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

UFUK ÖZKAN HASTA MI?

Ufuk Özkan'ın hastalığı araşırılan konular arasında yer alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği sebebiyle organ nakli başvurusunda bulunmuştur.