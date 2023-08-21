Uzun bir süredir sirozla mücadele eden başarılı oyuncu Özkan Uğur bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ufuk geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda nafaka yüzünden eski eşine nafaka yüzünden sitem etti. Röportaj sonrasında Ufuk Özkan'ın eski eşi araştırılmaya başlandı. Peki, Ufuk Özkan eski eşi kim? Ufuk Özkan eşinden neden boşandı? Detaylar haberimizde...

UFUK ÖZKAN ESKİ EŞİ KİM?

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır.

UFUK ÖZKAN EŞİNDEN NEDEN BOŞANDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Anadolu Ateşi'nin ilk dönem solist dansçılarından biri olan Nazan Özen, evlenip anne olduktan sonra eşinin isteğiyle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Yaşadığı zorluklardan bahseden Özen, şunları söyledi: "Şu an hastalığıyla ilgili bu süreçte anlattıkları ödediği nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabası… Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor. 35 bin TL'ye indirmek istiyor. Ama evimiz kira… Çocuğumuz özel okula gidiyor. Kendisini Cem Yılmaz'la, Acun Ilıcalı'yla kıyaslıyor. Ancak bu insanlar eşlerine evler verdiler, eşlerine karşı insaflılar… Ama bizim böyle bir durumumuz yok. Şimdi benim nafaka zam ayım geldi. Uzlaşmaya razıyım ama kiraları biliyorsunuz. Çocuğumuzun son 2 yılı kalmış, özel okuldan al devlet okuluna ver diyor. Ama kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor."