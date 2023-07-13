Ekranların sevilen oyuncusu Ufuk Özkan, 17 yıl önce nikah masasına oturduğu Nazan Güneş ile boşandı mı ve Ufuk Özkan eşinden neden boşandı merak ediliyor. Ufuk Özkan boşandı mı? Ufuk Özkan eşinden neden boşandı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ufuk Özkan boşandı mı? Ufuk Özkan eşinden neden boşandı?

Ufuk Özkan boşandı mı? Ufuk Özkan eşinden neden boşandı? merak ediliyor. Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede başrolü oynayan Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden kötü haber geldi. Ufuk Özkan boşandı mı? Ufuk Özkan eşinden neden boşandı? gündeme geliyor. Ufuk Özkan boşandı mı? Ufuk Özkan eşinden neden boşandı? Detaylar haberimizdedir…

UFUK ÖZKAN BOŞANDI MI?

Ekranların sevilen oyuncusu Ufuk Özkan, 17 yıl önce nikah masasına oturduğu Nazan Güneş ile dün tek celsede boşandı. Sessiz sedasız boşanan çift, fikir ayrılıkları yaşadığı için ayrılık kararı aldı.

UFUK ÖZKAN EŞİNDEN NEDEN BOŞANDI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşandı. Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak dün evliliklerini noktaladı. Bir süredir evlilikleriyle ilgili fikir ayrılıkları yaşayan çift, İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada sessiz sedasız boşanmayı tercih etti.