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Ufuk Özen Alibeyoğlu kimdir? Ufuk Özen Alibeyoğlu nerelerde görev yaptı?

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Ufuk Özen Alibeyoğlu kimdir? Ufuk Özen Alibeyoğlu nerelerde görev yaptı?

Bayburt'ta 1981 yılında dünyaya gelen Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ağustos ayında Trabzon Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. Peki, Ufuk Özen Alibeyoğlu kimdir? Ufuk Özen Alibeyoğlu nerelerde görev yaptı?

UFUK ÖZEN ALİBEYOĞLU KİMDİR?

Eğitim hayatına Bayburt'ta başlayarak ilköğrenimini burada tamamlayan Ufuk Özen Alibeyoğlu, liseyi ise Gümüşhane'de okudu. Üniversite eğitimini gördüğüMarmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini 2004 yılında tamamladı. Yüksek lisansını ise Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında yaptı.

İlk görevine 2007 yılındaMaliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı.Ardından girdiği sınavı kazanıp 2009'da Gümüşhane Kaymakam Adayı oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde vekaleten, Düzköy ve Posof'ta ise asaleten kaymakam olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığının tarafından kayyum olarak Güroymak Kaymakamlığına ve Güroymak Belediye Başkanlığına atandı ve burada 2016'nın Kasım ayı ile 2019'un Ağustos ayı arasında bulundu.

Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ağustos 2019'dan itibaren Ardeşen'de görev yapıyordu ve 2021 Ağustos'ta Trabzon'a atandı.

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