Sinan Ateş cinayeti kapsamında tutuklanan 10 kişiden biri olan MHP'li Ufuk Köktürk'ün ifadesi ortaya çıktı. Peki, Ufuk Köktürk ifadesinde ne dedi? Ufuk Köktürk - Doğukan Çep ifadesi ne?

MHP'li Ufuk Köktürk'ün ifadesi ortaya çıktı. Suikastın azmettiricisi şüphesiyle yakalanan Doğukan Çep ile 2013 yılında Maltepe Cezaevinde aynı koğuşta tanıştıklarını belirten Köktürk, cinayetten 1 gün önce Çep'in kendisini arayarak para istediğini söyledi. Peki, Ufuk Köktürk ifadesinde ne dedi?

UFUK KÖKTÜRK İFADESİNDE NE DEDİ?

Ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, Köktürk'ün ifadesi ortaya çıktı. Oda TV'de yer alan habere göre, Köktürk, suikastın azmettiricisi şüphesiyle yakalanan Doğukan Çep ile 2013 yılında Maltepe Cezaevinde aynı koğuşta tanıştıklarını söyledi.

Sinan Ateş'in öldürülmesinden bir gece önceye kadar görüştüklerini söyleyen Köktürk, Çep'in kendisini 28 Aralık gece 23.00'de Facetime üzerinden aradığını belirterek, "Bana 'Acil iki günlüğüne para lazım' dedi. Paranın ne için lazım olduğunu söylemedi. 'Zor durumdayım' dedi, 'bana 4 bin TL para gönderebilir misin?' dedi. Ben de kendisine üzerimde nakit para olmadığını, eşimin banka hesabı üzerinden işlemlerini yaptığımı, eşimin hesabında da para olmadığını söyledim. 'Bir yerden bulamaz mısın' dedi. Ben de yanımdaki Mehmet Ali'ye sordum. O da hesabında para olduğunu verebileceğini söyledi. Doğukan'a IBAN atmasını söyledim bana IBAN attı. Arkadaşımdan aldığımı parayı kartsız işlem olarak havale edemediğim için eşimin kartını kullanmak suretiyle bana gönderilen IBAN'a parayı gönderdim. Aramızda zaman zaman para alışverişi olduğu için IBAN'ın kime ait olduğunu sorgulamadım ve parayı gönderdim." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alındığı sırada evinde bulunan silahı nereden aldığı sorulan Köktürk, "Yaklaşık 6 ay kadar önce Fatih'te tanımadığım Suriye uyruklu bir şahıstan 25 bin TL'ye satın aldım" dedi.