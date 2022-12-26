Müzik piyasasında isminden söz ettiren isimlerden biri olan Ufuk Beydemir'in hayatı merak ediliyor. Şarkıları ile büyük bir dinleyici kitlesi kazanan sanatçı Ufuk Beydemir'in kim olduğu arama motorlarında aratılıyor. Peki, Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli? Ufuk Beydemir evli mi? İşte merak edilenler...

Başarılı şarkıcı Ümit Beydemir'in hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. "Ay tenli kadın" şarkısıyla gündeme gelen Ufuk Beydemir hakkında merak edilenler ise haberimizde yer alıyor. Müzik dünyasında büyük başarı yakalayan Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli? Ufuk Beydemir evli mi?

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Ufuk Beydemir (d. 14 Nisan 1992, İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörüdür. Aslen Elazığlıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi almıştır. 2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği '"Ay Tenli Kadın" performansıyla tanınmaya başladı. Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı

Diskografi

Albümler

Sevda Gibi (2018)

Kristal Oda (2020)

EP'ler

Akustik (2019)

Tekliler

"HİÇ" (2021)

"HİÇ (Can VS Remix)" (2021)

"Biri Var" (2021)

"Tamirci Çırağı" (2021)

"Ellerin Uzansa" (2021)

"Aklımda Bir Dünya" (2022)

"Ben Bir Kek Miyim?" (2022)

"Derdini Bana Anlat" (2022)

"Galiba (Jeremy Version)" (2022)

"Ta-Da (Jeremy Version)" (2022)