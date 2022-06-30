Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir hayatı ve biyografisi! Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ufuk Beydemir merak konusu oldu. İşte Ufuk Beydemir hakkında merak edilen Ufuk Beydemir kimdir, Ufuk Beydemir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

16 yaşında ilk kez bir kutlamada sahneye çıkan Ufuk Beydemir, tek bir şarkı söyledikten sonra sahnenin büyüsüne kapılarak müzik yapmaya karar verdi ve çeşitli rock gruplarında vokalist olarak yer aldı. Kendi şarkılarını yazmak isteyen Beydemir, bir gitar satın alarak yoğun şekilde çalışmaya başladı. 2009 yılında, henüz 17 yaşındayken ilk bestesi "Ay Tenli Kadın"ı yazdı.

Sözü ve bestesi kendisine ait yeni eserlere yönelmek isteyen genç müzisyen, 2011 yılında evde yaptığı demo kayıtlarla müzikal üretimini hızlandırdı ve 2016 yılında küresel bir ev konserleri zinciri olan Sofar Sounds'un İstanbul ayağına katıldı. "Ay Tenli Kadın" adlı şarkısı ve bu kayıttaki etkileyici performansı ile dikkatleri üzerine çeken Beydemir, sosyal medyada kısa süre içerisinde adı en çok aranan isimlerden biri oldu. Solo kariyerine bir albümle devam etmek istemesiyle birlikte 2017 yılında yapımcı ve menajer Engin Akıncı ile tanıştı. Aynı yılın sonbaharında prodüktörleri Engin Akıncı ve Tolga Görsev'le birlikte Moda Erekli & Tunç Stüdyoları'nda 11 şarkılık "Sevda Gibi" adlı ilk albümünün çalışmalarına başladı ve 23 Mart 2018'de ilk albümünü ZOOM etiketi ve DMC işbirliğiyle yayınladı.

Albümde yer alan "Ay Tenli Kadın" müzik listelerinin zirvesine yerleşip 2018-2019 boyunca en çok istek alan ve çalınan rock şarkılarından biri oldu. Başta "Erkenci Kuş" olmak üzere birçok dizide de kullanılan şarkı, Spotify üzerinden 45 milyondan fazla, Youtube'da ise resmi video klip çalışmasıyla 80 milyonun üzerinde dinlendi. Ufuk Beydemir prestijli erkek dergisi GQ Türkiye tarafından "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni" adayı olarak gösterildi, 2019 yılında ise Türkiye'nin en önemli müzik radyosu ve televizyonlarından PowerTürk'ün ödül töreninde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülüne layık görüldü. Sanatçı 2019 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" kategorisinde de aday gösterilerek başarısını bir kez daha kanıtladı.

İlk albümünden "Ay Tenli Kadın", "Yüreğimdesin", "Sevda Gibi", "Öyle Meşk Oldum", "Bir Bilinmez Deryadayız" gibi şarkılarını kliplendiren sanatçı, 2019 Nisan ayında biri yeni(Ölüme Yalvardım) olmak üzere altı şarkıdan oluşan "Akustik – EP" adlı canlı performans albümünü dinleyicilerinin beğenisine sundu. "Ay Tenli Kadın"ın albümde yer alan akustik piyano versiyonu da çok büyük beğeni kazanmış ve sanatçının popülaritesinin tüm ülkeye yayılmasında önemli etken olmuştur. Kısa süre içerisinde Spotify'da aylık 1.250.000 dinleyiciye ulaşan sanatçı, Türkiye'nin dört bir yanında etkileyici sahne performansıyla dinleyicilerinden büyük ilgi görmektedir.

2019 sonbaharında kaydettiği ve içinde 13 şarkının yer aldığı ikinci stüdyo albümü "Kristal Oda'' ile dinleyicilerini 20 Şubat 2020 tarihinde yeniden selamlayan Beydemir, albümün çıkış şarkısı "İşte Bir Anda"ya İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde etkileyici bir video klip çekti. Prodüktörlüğünü Tolga Görsev, idari prodüktörlüğünü Engin Akıncı'nın üstlendiği ve Zoom Music etiketiyle yayınlanan "Kristal Oda" ilk albüme göre daha güçlü olan sound'uyla kısa sürede dinleyici kitlesinin ilgisini çekmeyi başardı.

Eğitim Hayatı

Üniversite hayatına Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde başlayan başarılı müzisyen, bir süre sonra planlarını değiştirerek eğitimini Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Fakültesi'nde Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde tamamladı.

Etkilendikleri ve Hobileri

İyi bir müzik araştırmacısı olan Beydemir, 1960 ve 1970'lerin İngiliz, Amerikan psychedelic rock, progressive rock, garage rock grup ve sanatçılarından etkilenmiş, 1990'ların Seattle çıkışlı grunge gruplarının vokal tarzından da oldukça ilham almış hatta kullandığı vokal tekniğinin altyapısını bu stili gözlemleyerek oluşturmuştur. Bunların yanı sıra aslen Elazığ kökenli olan Beydemir, ailesinden aldığı kültürle Türk Halk Müziği'ne ve Türk ozanlarına da ilgi duymuştur. Ufuk Beydemir aynı zamanda iyi bir plak koleksiyoneridir.

Yaptığı Sporlar

16 yaşına kadar amatör liglerde futbol oynayan Beydemir, sanata yönelince spor hayatından uzaklaşsa da, üniversitede Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Fakültesi'nde okuyarak antrenman kültürünü tekrar hayatına dahil etti. Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde uzmanlık branşı olarak tenisi seçen ve III. Kademe (Kıdemli Antrenör) tenis antrenörlüğü belgesi alanUfuk Beydemir, boks, jiu-jitsu gibi dövüş sanatları, girya sporu ve olimpik kaldırışlarla amatör olarak ilgilenmiş ve bir dönem kuvvet kondisyon koçluğu da yapmıştır.