Şarkıcı Ufuk Beydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları sayesinde gündeme gelen Ufuk Beydemir kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir boy ve kilosu ne? Ufuk Beydemir eşi kim? İşte detaylar...

Ufuk Beydemir ilk olarak Ay Tenli Kadın şarkısıyla tanınmaya başlamıştır. Son dönemde İpek Filiz Yazıcı ile ilişkisiyle adından söz ettiren Ufuk Beydemir kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir boy ve kilosu ne? Ufuk Beydemir eşi kim? Detaylar haberimizdedir…

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Ufuk Beydemir 14 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörü olan Beydemir, sslen Elazığlıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi almıştır. 2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği '"Ay Tenli Kadın" performansıyla tanınmaya başladı. Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.

UFUK BEYDEMİR ŞARKILARI NELER?

Albümler

Sevda Gibi (2018)

Kristal Oda (2020)

Tekliler

