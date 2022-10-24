Şarkıcı Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı uzun zamandır aşk yaşıyordu. Sosyal medyada ilişkilerini hayranları ile paylaşan çift sevilerek takip ediliyor. Çiftin sosyal medyadaki yeni paylaşımlarının ardından Ufuk Beydemir İpek Filiz Yazıcı evlendi mi? sorusu aratıldı. Peki, Ufuk Beydemir İpek Filiz Yazıcı evlendi mi? Ufuk Beydemir İpek Filiz Yazıcı nerede evlendi? Ufuk Beydemir İpek Filiz Yazıcı düğün fotoğrafları!

Ufuk Beydemir İpek Filiz Yazıcı nerede evlendi? sorusu aratılıyor.Sosyal medyada ilişkilerini hayranları ile paylaşan çift sevilerek takip ediliyor. Çiftin sosyal medyadaki yeni paylaşımlarının ardından Ufuk Beydemir İpek Filiz Yazıcı evlendi mi? sorusu aratıldı. Peki, Ufuk Beydemir İpek Filiz Yazıcı evlendi mi? Ufuk Beydemir İpek Filiz Yazıcı nerede evlendi? Ufuk Beydemir İpek Filiz Yazıcı düğün fotoğrafları!

UFUK BEYDEMİR İPEK FİLİZ YAZICI EVLENDİ Mİ?

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı uzun zamandır aşk yaşıyordu. Çift İtalya tatili fotoğraflarına gelinlik ve damatlık ile olan fotoğraflarını da ekledi. İtalya'da dünya evine giren çiftin fotoğrafları haberimizde yer alıyor.

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

16 yaşında ilk kez bir kutlamada sahneye çıkan Ufuk Beydemir, tek bir şarkı söyledikten sonra sahnenin büyüsüne kapılarak müzik yapmaya karar verdi ve çeşitli rock gruplarında vokalist olarak yer aldı. Kendi şarkılarını yazmak isteyen Beydemir, bir gitar satın alarak yoğun şekilde çalışmaya başladı. 2009 yılında, henüz 17 yaşındayken ilk bestesi "Ay Tenli Kadın"ı yazdı.

Sözü ve bestesi kendisine ait yeni eserlere yönelmek isteyen genç müzisyen, 2011 yılında evde yaptığı demo kayıtlarla müzikal üretimini hızlandırdı ve 2016 yılında küresel bir ev konserleri zinciri olan Sofar Sounds'un İstanbul ayağına katıldı. "Ay Tenli Kadın" adlı şarkısı ve bu kayıttaki etkileyici performansı ile dikkatleri üzerine çeken Beydemir, sosyal medyada kısa süre içerisinde adı en çok aranan isimlerden biri oldu. Solo kariyerine bir albümle devam etmek istemesiyle birlikte 2017 yılında yapımcı ve menajer Engin Akıncı ile tanıştı. Aynı yılın sonbaharında prodüktörleri Engin Akıncı ve Tolga Görsev'le birlikte Moda Erekli & Tunç Stüdyoları'nda 11 şarkılık "Sevda Gibi" adlı ilk albümünün çalışmalarına başladı ve 23 Mart 2018'de ilk albümünü ZOOM etiketi ve DMC işbirliğiyle yayınladı.

Albümde yer alan "Ay Tenli Kadın" müzik listelerinin zirvesine yerleşip 2018-2019 boyunca en çok istek alan ve çalınan rock şarkılarından biri oldu. Başta "Erkenci Kuş" olmak üzere birçok dizide de kullanılan şarkı, Spotify üzerinden 45 milyondan fazla, Youtube'da ise resmi video klip çalışmasıyla 80 milyonun üzerinde dinlendi. Ufuk Beydemir prestijli erkek dergisi GQ Türkiye tarafından "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni" adayı olarak gösterildi, 2019 yılında ise Türkiye'nin en önemli müzik radyosu ve televizyonlarından PowerTürk'ün ödül töreninde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülüne layık görüldü. Sanatçı 2019 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" kategorisinde de aday gösterilerek başarısını bir kez daha kanıtladı.

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

Yazıcı, 6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan; başrolünü Songül Öden, Erkan Petekkaya ve Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterine hayat vermesi planlanırken dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ve Türkiye'de alınan önlemler sebebiyle dizi ertelendi, fakat 3 Eylül 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı.

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