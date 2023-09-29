Ünlü Türk oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yaşamına dair merak edilenler araştırılıyor. Bayraktar'ın aslen nereli olduğu, hangi filmlerde ve dizilerde rol aldığı gibi konular gündemde. Peki, Ufuk Bayraktar kimdir, aslen nereli? Ufuk Bayraktar filmleri ve dizileri! Ufuk Bayraktar kaç yaşında? İşte detaylar...

Ufuk Bayraktar kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ezel dizisinde Ramız Dayı karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar hayatı araştırılmaktadır. Ufuk Bayraktar yaşında ve nereli merak konusu oldu. Arama motorlarında Ufuk Bayrak film ve dizileri sorgulatılıyor. Peki, Ufuk Bayraktar kimdir, aslen nereli? Ufuk Bayraktar filmleri ve dizileri! Ufuk Bayraktar kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Liseyi Gürsoy Kolejinde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesinde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

2009-2011 yılları arasında Show TV ve atv'de yayımlanan Ezel adlı dizide Tuncel Kurtiz'in oynadığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı. Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.

UFUK BAYRAKTAR FİLM VE DİZİLERİ!

Bekleme Odası

Kader

İklimler

Kartallar Yüksek Uçar

Yumurta

Ali'nin Sekiz Günü

Girdap

Ezel

Yeni Baştan

Memleket Meselesi

Ayrılık

Yeraltı

Toprağın Çocukları

Bu Son Olsun

Dağ Bekir

Çanakkale 1915 Seyit Onbaşı

Milat

Sevda Kuşun Kanadında

Dağ II

Kümes

Vatanım Sensin

Dayı: Bir Adamın Hikayesi

Güven Bana

Benim Babam Bir Kahraman