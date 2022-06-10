Ufuk Akçekaya kimdir? Ufuk Akçekaya hangi kulüpte yönetici? Ufuk Akçekaya mesleği ne? - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanlık seçimi için 9 aday olduğunu duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın aday oldu. Peki, Ufuk Akçekaya kimdir? Ufuk Akçekaya hangi kulüpe yönetici? Ufuk Akçekaya mesleği ne?

UFUK AKÇEKAYA KİMDİR?

Ufuk Akçekaya, Tokatspor başkanı ve eğitimcidir.

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