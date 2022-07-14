Ufuk Akçekaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya kimdir, hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimler arasında Ufuk Akçekaya geliyor. Peki, Ufuk Akçekaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

UFUK AKÇEKAYA KİMDİR?

Ufuk Akçekaya, Tokatspor başkanı ve eğitimcidir.

UFUK AKÇEKAYA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alındı.

Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) İstanbul'da yakalanan bir şüpheli, Çanakkale'ye getirildi. Özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenilen zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Hastaneye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, öldürülen Arıkan ve Eker'in yakınlarına taziyelerini iletti.