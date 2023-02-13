ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon'dan gelen "UFO Shotdown" yani "Tanımlanamayan uçan bir cisim düşürüldü" açıklaması ve peşine Kanada Başbakanı'ndan da bu minvalde gelen açıklama dünya gündeminde ilk sıraya oturdu. UFO düşürme VİDOESU izle! ABD UFO düşürme görüntüleri!

ABD ordusunun bir UFO'yu (Tanımlanamayan uçan cisim) vurarak düşürdüğü iddiası dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Pentagon, TSI 01.50'de açıklama yaparak cismin düşürüldüğünü doğrularken, cismin "potansiyel gözetleme yetenekleri sebebiyle" düşürüldüğü kaydedildi. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk da tanımlanamayan cisimle ilgili paylaşımında "Endişelenmeyin, birkaç uzaylı arkadaşım uğradı" ifadelerine yer verdi. Öte yandan UFO'ya ilişkin çeşitli görüntüler de servis edildi. ABD UFO düşürme görüntüleri! UFO düşürme VİDOESU izle!

ABD UFODÜŞÜRDÜĞÜNÜAÇIKLADI!

Reuters'a konuşan iki yetkili, cismi ordunun düşürdüğünü belirtti ancak bunun bu ayın başlarında düşürülen büyük beyaz Çin balonuna benzeyip benzemediğini söylemeyi reddetti.

Emekli Korgeneral Jack Bergman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Göller Bölgesindeki operasyonlar konusunda Savunma Bakanlığı benimle iletişime geçti. ABD ordusu Huron Gölü üzerinde yeni bir cismi indirdi" ifadelerini kullandı. Bergman, ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini yazdı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon TSI 01.50'de açıklama yaparak cismin düşürüldüğünü doğruladı. Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Pentagon Sözcüsü, cismin 'potansiyel gözetleme yetenekleri sebebiyle' düşürüldüğünü belirtti.

"DAHA FAZLA ŞEY ÖĞRENMEK İÇİN NESNEYİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Karadaki herhangi bir şeye yönelik aktif bir askeri tehdit olarak değerlendirmediklerini belirten Pentagon, "Ekibimiz şimdi daha fazlasını öğrenmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak" açıklamasını yaptı.

ELON MUSK'TAN PAYLAŞIM

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, Twitter'ın sahibi Elon Musk, tanımlanamayan cisimle ilgili paylaşımda bulundu. Musk, "Endişelenmeyin, birkaç uzaylı arkadaşım uğradı" paylaşımını yaptı.