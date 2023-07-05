ÜFE TÜFE oranları açıklandı mı? 2023 ÜFE TÜFE oranları ne kadar, yüzde kaç? Haziran ayı ÜFE TÜFE oranları!

Haziran ayında enflasyon yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi. Gündeme gelen haberler ile ÜFE TÜFE oranları açıklandı mı? sorusu merak edildi. Peki, ÜFE TÜFE oranları açıklandı mı? 2023 ÜFE TÜFE oranları ne kadar, yüzde kaç? İşte 2023 Haziran ayı ÜFE TÜFE oranları!

Haziran ayında enflasyon oranı açıklanması ile birlikte ÜFE TÜFE oranları açıklandı mı? Soruları yanıt buldu. Haziran ayında enflasyon yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi. Peki, ÜFE TÜFE oranları açıklandı mı? 2023 ÜFE TÜFE oranları ne kadar, yüzde kaç? İşte 2023 Haziran ayı ÜFE TÜFE oranları!

ÜFE TÜFE ORANLARI AÇIKLANDI MI?

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,18 olarak gerçekleşti. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.