UEK kullanımı ve ne demek olduğu son günlerde kamuoyu tarafından merak ediliyor. Kamu çalışanlarına özel olarak düzenlenen sistem Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine ediliyor. Kamuda çalışan vatandaşların bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacak dijital eğitim platformu UEK ne olduğu ve ne için kullanılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki,UEK nedir? UEK ne işe yarar? UEK ten kimler yaralanabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

5 milyondan fazla kamu çalışanının e-devlet aracılığıyla giriş yaparak kullandığı UEK ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Kamu çalışanlarına özel olarak düzenlenen sistem Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine ediliyor. Peki, UEK nedir, neyi amaçlar? UEK ne işe yarar? UEK ten kimler yaralanabilir? UEK'e giriş nasıl yapılır? UEK başvuru ekranı! Detaylar haberimizde...

UEK NEDİR, NEYİ AMACLAR?

UEK Uzaktan Eğitim Kapısı anlamına geliyor. Platformun temeli 2019 yılında atıldı. Tüm kamu çalışanları tarafından kullanılabilecek bir uzaktan eğitim portalı için yerli bir yazılım hazırlanarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulması planlandı. Platform 2020 yılında yayına alındı ve ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yarı ve tam zamanlı çalışanları için kurum içi eğitimler kapsamında kullanılmaya başlandı. Bu platform ile kamuda bürokrasinin azaltılması, insan kaynağının etkin kullanımı, kamu personelinin eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması hedefleniyor.

Platform, "egitim.cbiko.gov.tr" internet adresinden tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarının hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi internet sitesinde UEK nedir sorusuna şu yanıtı veriyor: Kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması için hazırlanan ve tüm kamu kurumlarının hizmetine sunulan yerli ve milli dijital eğitim platformudur. Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında tasarlanan Platform ile çalışan eğitiminde fırsat eşitliği sağlanması, insan kaynağı verimliliği ile eğitim ve geliştirme faaliyetleri kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

UEKTEN KİMLER YARALANABİLİR?

UEK'ten Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, 17 Bakanlık, 10 Başkanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili, koordine tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler yararlanabiliyor.

UEK GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eğitim yetkilileri, çalışanları sisteme tanımlayabilmektedir. Uzaktan Eğitim Kapısı'na tanımlı 4 milyondan fazla kamu çalışanı e-Devlet ile Platform'a giriş yapabiliyorlar.

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