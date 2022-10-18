UEK açılımı nedir? UEK ne demek? Uzaktan Eğitim Kapısı UEK nasıl açılır, ne işe yarar, hangi site?

UEK, Uzaktan Eğitim Kapısı anlamına gelmektedir. Öğrenciler konu hakkında, UEK açılımı nedir, ne demek? Uzaktan Eğitim Kapısı UEK nasıl açılır, ne işe yarar, hangi site? merak ediyor. UEK, Kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması için hazırlanan ve tüm kamu kurumlarının hizmetine sunulan yerli ve milli dijital eğitim platformudur. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi UEK hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, UEK ne demek? UEK kısaltmasının açılımı nedir? UEK giriş nasıl yapılır? UEK sisteme giriş nereden yapılır? UEK hakkında ayrıntılar haberimizde...

UEK AÇILIMI NEDİR?

UEK açılımı "Uzaktan Eğitim Kapısı" demektir.

UEK (UZAKTAN EĞİTİM KAPISI) NEDİR?

Kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması için hazırlanan ve tüm kamu kurumlarının hizmetine sunulan yerli ve milli dijital eğitim platformudur. Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında tasarlanan Platform ile çalışan eğitiminde fırsat eşitliği sağlanması, insan kaynağı verimliliği ile eğitim ve geliştirme faaliyetleri kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

UEK'İN SAĞLADIĞI İMKANLAR NELERDİR?

Platform ile tüm kamu kurumları, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimleri için hazırladıkları eğitimleri; video, sunu, canlı sınıf veya webinar yöntemleriyle gerçekleştirebilmektedir. Senkron ve asenkron eğitimlerin birlikte sunulduğu bu yapı içerisinde, ölçme ve değerleme sisteminin yanı sıra geliştirilen raporlama sistemi ile eğitimlerin takip edilmesine ve veri üretilmesine olanak sağlanmaktadır.

UEK NASIL KULLANILIR?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eğitim yetkilileri, çalışanları sisteme tanımlayabilmektedir. Uzaktan Eğitim Kapısı'na tanımlı 4 milyondan fazla kamu çalışanı e-Devlet ile Platform'a giriş yapabilmekte ve kendilerine atanan eğitimlere katılım sağlayabilmektedir. Çalışanlar, süreli eğitimlere belirlenen zaman içerisinde, süresiz eğitimlere ise istedikleri zaman erişim sağlayabilmektedir.

UEK'TEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Uzaktan Eğitim Kapısı'ndan başta Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olmak üzere, 17 Bakanlık, 10 Başkanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili, koordine tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler yararlanabilmektedir.

UEK AYRINTILARA NASIL ULAŞILIR?

Uzaktan Eğitim Kapısı ile ilgili detaylı bilgi edinmek için soru, talep ve görüşlerinizi uzaktanegitimkapisi@cbiko.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

UEK HAKKINDA DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

UEK GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ!