UEFA, geride kalan 2022-2023 sezonunu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı. Listede yıldız futbolcular ve başarılı teknik adamlar bulunuyor. Peki UEFA yılın futbolcusu adayları kimler? Yılın futbolcusu kim olacak?

Yılın futbolcusu adayları! UEFA, geride kalan 2022-2023 sezonunu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı. Listede yıldız futbolcular ve başarılı teknik adamlar bulunuyor. Peki UEFA yılın futbolcusu adayları kimler? Yılın futbolcusu kim olacak? Detaylar...

YILIN FUTBOLCUSU ADAYLARI

UEFA, 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını belirledi. Yılın oyuncusu adayları arasında Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Erling Haaland bulunurken, teknik direktör adayları ise Pep Guardiola, Simone Inzagi, Luciano Spaletti olarak belirlendi.

Yılın oyuncusu adayları;

Lionel Messi,

Kevin De Bruyne,

Erling Haaland.

Yılın teknik direktörü adayları;