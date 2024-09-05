UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin Grubu ve Maç Takvimi

UEFA Uluslar Ligi Türkiye hangi grupta? 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi 4. Grup'ta mücadele edecek. Uluslar Ligi B grubu puan durumu, maç tarihleri merak ediliyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye grubu kimler var? Türkiye'nin Uluslar Ligi rakipleri kimler? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin grubu ve fikstür haberimizde...

UEFA ULUSLAR LİGİ'DEN TÜRKİYE'NİN GRUBU

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi 4. Grup'ta mücadele edecek. Rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ olacak. Türkiye'nin maç takvimi ise şöyle:

6 Eylül 2024: Galler - Türkiye (Deplasman)

9 Eylül 2024: Türkiye - İzlanda

11 Ekim 2024: Türkiye - Karadağ

14 Ekim 2024: İzlanda - Türkiye (Deplasman)

16 Kasım 2024: Türkiye - Galler

19 Kasım 2024: Karadağ - Türkiye (Deplasman)

Bu maçlar sonucunda grup lideri bir üst lige yükselecek, Türkiye de gruptan çıkarak A Ligi'ne yükselmek için mücadele verecek.