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UEFA Uluslar Ligi kura çekimi CANLI YAYIN linki var mı (UEFA.TV)?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi CANLI YAYIN linki var mı (UEFA.TV)?
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UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı başlıyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi, Cuma günü 14.00'te başlayacak. Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlenecek Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi CANLI YAYIN linki var mı?

ar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, Mart 2025'te oynanacak play-off maçlarında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi CANLI YAYIN linki var mı (UEFA.TV)?

ULUSLAR LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLECEK

B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı play-off'lara kaldı.

Milliler, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile eşleşecek.

Ay-yıldızlılar, çift maç eleme usulüne göre Mart 2025'te oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN LİNKİ VAR MI?

UEFA Uluslar Ligi - Kura Çekimi programı, UEFA.tv kanalından canlı yayınlanacak.

Canlı yayın için TIKLAYINIZ (Yayın kura başlayınca aktif olacaktır.)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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