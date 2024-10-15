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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu! 15 Ekim Uluslar Ligi güncel puan durumu ne? Türkiye kaç puan?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu! 15 Ekim Uluslar Ligi güncel puan durumu ne? Türkiye kaç puan?
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu güncellendi. İzlanda- Türkiye maçı sonrasında Türkiye'nin kaç puan olduğu araştırılıyor. Türkiye'nin bu ligdeki mevcut durumu ve elde ettiği puanlar merak konusu oldu. Peki, 15 Ekim Uluslar Ligi güncel puan durumu ne? Türkiye kaç puan?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki puan durumu, İzlanda - Türkiye maçı sonrasında güncellendi. Bu heyecan verici karşılaşmanın ardından futbolseverler, Türkiye'nin ligdeki mevcut durumunu ve topladığı puanları merak ediyor. Uluslar Ligi, milli takımlar için büyük önem taşırken, Türkiye'nin performansı da yakından takip ediliyor. İzlanda karşısında alınan sonucun ardından, Türkiye'nin puan durumu ve ligdeki sıralaması futbol severler tarafından araştırılıyor. Peki, 15 Ekim itibarıyla UEFA Uluslar Ligi güncel puan durumu nasıl? Türkiye kaç puanla yoluna devam ediyor? İşte Türkiye'nin bu prestijli ligdeki durumu ve detaylar...

UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu! 15 Ekim Uluslar Ligi güncel puan durumu ne? Türkiye kaç puan?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı gruptaki 5. maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

KENAN YILDIZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

İzlanda karşılaşmasında gördüğü sarı kartla birlikte Kenan Yıldız cezalı duruma düştü. Grup maçlarındaki ikinci sarı kartını gören Kenan Yıldız, Galler ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda 16 Kasım'da oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi Soğuk Haber Puan Durumu Türkiye İzlanda Spor

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