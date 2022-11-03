Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi, Sivasspor ve Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor. Temsilcilerimizin puanları ise UEFA ülke sıralamasındaki puanımızı etkiliyor. Futbolseverler ise UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sıradayız? sorusunu merak ediyor. Arama motorlarında Türkiye UEFA ülke puanı kaç? sorusu aratılmakta. Peki, UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sıradayız? Türkiye UEFA ülke puanı kaç? UEFA ülke puan sıralaması!

UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sıradayız? sorusu gündemde yer alıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi, Sivasspor ve Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor. UEFA Avrupa Ligi ve Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta maçlarının 3 Kasım tarihinde oynanacak olmasıyla beraber futbolseverler Türkiye UEFA ülke puanı kaç? sorusunun yanıtını arıyor. Peki, UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sıradayız? Türkiye UEFA ülke puanı kaç? UEFA ülke puan sıralaması!

UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADAYIZ?

2023 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi ve 2024-25 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

UEFA Ülke puan sıralamasında Türkiye 13. sırada yer alıyor. UEFA ülke puan sıralaması tablosu ise şöyle;