UEFA ülke sıralaması neye göre yapılıyor? Ülke puan sırlamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa ligi ve UEFA konferans liginde son 16 heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir tur için sahaya çıkıyor. Ülke sırlaması için oldukça önemli olan maçların sonucu Türkiye'nin sıralamadaki yerinde etkiliyor. Peki, ülke puan sırlamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanları neye göre artal? Şampiyonlar ligine direk katılmak için ne gerekiyor? UEFA ülke sıralaması neye göre yapılıyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

UEFA ülke puanı ve sıralamasında Türkiye'nin son durumu Futbolseverler tarafından merak ediliyor. Üç temsilcimiz de saat 23.00'te sahaya çıkacak. Fenerbahçe -Sevilla ile kozlarını paylaşırken UEFA Avrupa Konferans ligindeki temsilcilerimiz Sivasspor, Fiorentina ile Başakşehir, Gent deplasmanlarında tur peşinde olacak. Peki, ülke puan sırlamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanları neye göre artal? Şampiyonlar ligine direk katılmak için ne gerekiyor? UEFA ülke sıralaması neye göre yapılıyor? Detaylar haberimizde...

ÜLKE PUAN SIRALAMASINDA TÜRKİYEE KAÇINCI SIRADA?

iki sezon sonraki Avrupa Kupaları'na katılımımızı ilgilendiren 2022-23 sezonunda an itibarıyla 31.500 puanla 12. sıradayız. Sezonu ilk 11 içinde tamamlarsak, 2024- 25'te Süper Lig şampiyonumuz UEFA Şampiyonlar ligine direk katılacak.

UEFA ÜLKE PUANLARI NEYE GÖRE ARTAL?

Ülke Puanı nasıl hesaplanır? UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'n de grup maçlarında belirlenen kurala göre galibiyete 2 beraberliğe ise 1 puan veriliyor. Alınan puanlar ülkenin takım sayısına bölünmesinin ardından ülke puanına ekleme yapılıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİNE DİREK KATILMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Son şampiyon ile sıralamada ilk üçte yer alan ülkelerin lig şampiyonları, ikincileri ve üçüncüleri, 4. ile 6. arasındaki ülkelerin şampiyonları ve ikincileri, 7. ile 12. arasındaki ülkelerin şampiyonları grup maçlarına ön eleme oynamadan doğrudan katılırlar.

UEFA ÜLKE SIRALAMASI NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;