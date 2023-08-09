UEFA ülke sıralaması 2023 nedir? UEFA ülke sıralamasına göre kaç takım? UEFA Türkiye puanı kaçıncı sırada?

UEFA ülke sıralamasına göre kaç takım ve UEFA ülke sıralaması 2023 nedir araştırılıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yenmesi sonrası Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı olduğu gündeme geliyor. UEFA ülke sıralaması 2023 nedir ve UEFA Türkiye puanı kaçıncı sırada merak ediliyor. Peki, UEFA ülke sıralamasına göre kaç takım? UEFA ülke sıralaması 2023 nedir? UEFA Türkiye puanı kaçıncı sırada?