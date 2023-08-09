UEFA ülke sıralaması 2023 nedir? UEFA ülke sıralamasına göre kaç takım? UEFA Türkiye puanı kaçıncı sırada?
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UEFA ülke sıralamasına göre kaç takım ve UEFA ülke sıralaması 2023 nedir araştırılıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yenmesi sonrası Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı olduğu gündeme geliyor. UEFA ülke sıralaması 2023 nedir ve UEFA Türkiye puanı kaçıncı sırada merak ediliyor. Peki, UEFA ülke sıralamasına göre kaç takım? UEFA ülke sıralaması 2023 nedir? UEFA Türkiye puanı kaçıncı sırada?
UEFA ülke sıralaması 2023 nedir ve UEFA Türkiye puanı kaçıncı sırada merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı 3 golle geçen Galatasaray, ülke puanına önemli katkı yaptı. Ardından, UEFA ülke sıralaması 2023 nedir? UEFA Türkiye puanı kaçıncı sırada? gündeme geliyor. UEFA ülke sıralaması 2023 nedir? UEFA Türkiye puanı kaçıncı sırada? Detaylar haberimizdedir…
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yenmesi sonrası Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında ilk 10'un içine girdi. Türkiye, sezonu ilk 10 içerisinde tamamlamayı başarırsa 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda direkt Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı 3 golle geçen Galatasaray, ülke puanına önemli katkı yaptı. Sezona 13. sırada başlayan Türkiye, 10. sıraya yükselmeyi başardı. Bu sıradaki yerimizi korursak, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.
Avrupa'da bu sezon Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kupalarda alacağı sonuçlar büyük önem taşıyor. Temsilcilerimiz alacağı puanlarla Türkiye'yi ilk 10'un içinde tutmayı başarırsa Şampiyonlar Ligi'ne 2025-2026 sezonunda 1 takımımız direkt katılım hakkı yakalayacak.
UEFA ülke sıralamasında güncel tablo şöyle: