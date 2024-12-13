UEFA ülke puanında son durum
UEFA'nın son yayınladığı ülke puanları listesi açıklandı. Bu liste, Avrupa futbolunun en prestijli kulüplerinin yer aldığı UEFA turnuvalarında, hangi ülkelerin ne kadar temsil edileceğini belirler. Son durumda hangi ülkenin kaç puan aldığı ve sıralamadaki yerleri belli oldu.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum, futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin temsilcilerinin Avrupa kupalarındaki başarıları, ülke puanı sıralamasında büyük önem taşıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu nasıl? İşte, UEFA ülke puanında son durum!
UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM NEDİR?
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası karşılaşmaları sona ererken, UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu.
1-İNGİLTERE - 97.160
2-İTALYA - 85.856
3-İSPANYA - 80.561
4-ALMANYA - 77.410
5-FRANSA - 64.950
6-HOLLANDA - 59.900
7-PORTEKİZ - 55.616
8-BELÇİKA - 49.200
9-ÇEKYA - 41.450
10-TÜRKİYE - 39.900
11-NORVEÇ - 33.250