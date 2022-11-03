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UEFA ülke puanında beraberlik kaç puan? Ülke puanı sıralamasında beraberlik kaç puana eşittir?

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UEFA ülke puanında beraberlik kaç puan? Ülke puanı sıralamasında beraberlik kaç puana eşittir?

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır. Peki, UEFA ülke puanında beraberlik kaç puan? Ülke puanı sıralamasında beraberlik kaç puana eşittir? İşte detaylar...

UEFA ülke puanı sıralamasında beraberlik kaç puan getiriyor? Beraberlik kaç puana eşittir? merak ediliyor. Peki, UEFA ülke puanında beraberlik kaç puan? Ülke puanı sıralamasında beraberlik kaç puana eşittir?

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GALİBİYET VE BERABERLİK KAÇ PUAN?

Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonuslar;

Aşağıdaki tabloda takım katsayıları için verilen bonus puanlar ülke katsayısı için de geçerlidir. (Elenme puanları, Avrupa ligi ve konferans ligine katılım puanları hariç)

Ülke takımlarının yukarıdaki hesaplamaya göre aldığı tüm puanlar toplanır. Bu puanlar ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı hesaplanır.

Takım katsayıları

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

2021-22 ve sonraki sezonlar için bonus puanlar

TurBonus puan
ŞLALKL
Birinci eleme turunda elenme--1
İkinci eleme turunda elenme--1,5
Üçüncü eleme turunda elenme--2
Play-off turunda elenme--2,5
Grup aşaması katılım43 *2,5 *
Grup birinciliği42
Grup ikinciliği-21
Son 16 turu katılım51-
Çeyrek finallere katılım11-
Yarı finaller ve final katılım111
Bir takımın kazanabileceği maksimum puan383430
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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