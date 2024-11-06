UEFA ülke puanı sıralaması oynanan maçların ardından güncellenmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 3 temsilcimiz ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir bu hafta birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 6 Kasım 2024!

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM NE?

2024-2025 sezonunda Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında Çekya ile mücadele ediyor. Çekya, Sparta Prag, Viktoria Plzen, Mlada Boleslav gibi takımlarıyla Avrupa'da yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE

1- İngiltere | 94.303

2- İtalya | 82.856

3- İspanya| 77.275

4- Almanya | 75.160

5- Fransa | 62.236

6- Hollanda| 57.400

7 - Portekiz | 54 bin 216

8 - Belçika | 47 bin 200

9 - Çekya | 40 bin 650

10 - Türkiye | 38 bin 300

11 - Norveç | 33 bin 250

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in maçları sonrası liste güncellenecektir.