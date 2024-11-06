UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 6 Kasım 2024!
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin sahne aldığı haftada gözler bir UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 6 Kasım 2024!
UEFA ülke puanı sıralaması oynanan maçların ardından güncellenmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 3 temsilcimiz ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir bu hafta birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 6 Kasım 2024!
UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM NE?
2024-2025 sezonunda Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında Çekya ile mücadele ediyor. Çekya, Sparta Prag, Viktoria Plzen, Mlada Boleslav gibi takımlarıyla Avrupa'da yer alıyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE
1- İngiltere | 94.303
2- İtalya | 82.856
3- İspanya| 77.275
4- Almanya | 75.160
5- Fransa | 62.236
6- Hollanda| 57.400
7 - Portekiz | 54 bin 216
8 - Belçika | 47 bin 200
9 - Çekya | 40 bin 650
10 - Türkiye | 38 bin 300
11 - Norveç | 33 bin 250
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in maçları sonrası liste güncellenecektir.