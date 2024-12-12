UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024!
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin sahne aldığı haftada gözler bir UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024!
UEFA ülke puanı sıralaması oynanan maçların ardından güncellenmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 3 temsilcimiz ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir bu hafta birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024!
UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM NE?
2024-2025 sezonunda Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında Çekya ile mücadele ediyor. Çekya, Sparta Prag, Viktoria Plzen, Mlada Boleslav gibi takımlarıyla Avrupa'da yer alıyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE
İngiltere - 96.732
İtalya - 85.481
İspanya - 79.561
Almanya - 77.285
Fransa - 63.807
Hollanda - 59.233
Portekiz - 56.416
Belçika - 49.800
Çekya - 41.850
Türkiye - 40.100
12 Aralık Perşembe günü yapılacak maçlar sonrası sıralama netleşecektir.