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UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024!

UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024!
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin sahne aldığı haftada gözler bir UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024!

UEFA ülke puanı sıralaması oynanan maçların ardından güncellenmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 3 temsilcimiz ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir bu hafta birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Peki, UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024!

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM NE?

2024-2025 sezonunda Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında Çekya ile mücadele ediyor. Çekya, Sparta Prag, Viktoria Plzen, Mlada Boleslav gibi takımlarıyla Avrupa'da yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE

İngiltere - 96.732

İtalya - 85.481

İspanya - 79.561

Almanya - 77.285

Fransa - 63.807

Hollanda - 59.233

Portekiz - 56.416

Belçika - 49.800

Çekya - 41.850

Türkiye - 40.100

12 Aralık Perşembe günü yapılacak maçlar sonrası sıralama netleşecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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